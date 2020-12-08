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вторник, 08 декабря 2020 13:39

Преступники охотятся на украинских геймеров: как защитить аккаунт

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Преступники охотятся на украинских геймеров: как защитить аккаунт
На доверчивых игроков охотятся через рекламу в Интернете. Фото: pexels.com

Украинским геймерам нужно быть бдительными: в интернете участились случаи похищения денег с игровых счетов, их аккаунтов, виртуального оружия и других ценностей.

Мошенники предлагают геймерам "улучшить" профиль или предоставить бесплатное виртуальное мощное оружие. На доверчивых игроков охотятся через рекламу в интернете, сообщения от друга в социальных сетях (у которого предварительно взломали аккаунт) и группы в соцсетях, которые будто созданы разработчиками игр.

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Когда человек заходит на мошеннический сайт и вводит логин, пароль от аккаунта, злоумышленник получает эти данные, меняет пароль и продает его другим геймерам, предупреждают в Национальном банке.

Чтобы мошенники не взломали аккаунт, во-первых, надо посещать только оригинальные страницы компаний. Уменьшить риск взлома можно используя сложные уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию аккаунта. Также эксперты советуют каждый раз выходить из своего аккаунта, завершив игру.

Укрпочта предупреждает о новой схеме кражи денег. Мошенники совершают кражу из e-mail рассылку от имени компании.

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