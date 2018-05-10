Премьер сообщил, когда примут закон о Антикоррупционном суде

Законопроект о Антикоррупционном суде рассмотрят на ближайших двух сессионных пленарных неделях. Фото: УНІАН

В Украине законопроект о Антикоррупционном суде могут принять во втором чтении до 1 июня 2018 года.

"Нужно завершить формирование антикоррупционной инфраструктуры. Со следующего понедельника, 14 мая начнутся два сессионные пленарные недели. Этого более чем достаточно, чтобы рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде и принять его во втором чтении до 1 июня", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНІАН.

По его словам, после принятия законопроекта правительство сделает все, чтобы Антикоррупционный суд заработал как можно быстрее.

Ранее президент Петр Порошенко отмечал, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае. Это ускорит процесс получения Украиной очередного транша МВФ. Ведь это одно из условий продолжения сотрудничества с Фондом.

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Кроме того, по требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету. Обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

МВФ в марте 2015 года одобрил 4-летнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках этой программы Украина получила от Фонда 4 кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд. Программа EFF изменила программу stand-by, начатую в 2014 году.