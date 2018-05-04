Украина перечислила МВФ $368 млн долга

В целом Украина в текущем году перед МВФ должна погасить 43,8 млрд грн долга. Фото: focus.ua

Сегодня, 4 мая, за счет возврата основного долга, Украина перечислила МВФ $368 млн.

С начала месяца это уже второй платеж. Ранее Украина выплатила еще $80,7 млн, пишет FinClub.

В целом Украина в текущем году перед МВФ должна погасить 43,8 млрд грн долга. По сегодняшнему курсу, это более $16 млрд. Перед Международным банком реконструкции и развития - 8,337 млрд грн, перед ЕБРР - 3,817 млрд грн.

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Платежи по обслуживанию госдолга на 2018 год составляют 130,2 млрд грн. Из них 79,34 млрд грн - платежи по внутреннему долгу, 50,860 млрд грн - по внешним долгам.

МВФ в марте 2015 года одобрил 4-летнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках этой программы Украина получила от Фонда 4 кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд. Программа EFF изменила программу stand-by, начатую в 2014 году.