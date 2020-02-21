Предупредили о подорожании сахара

2018-го в Украине зафиксировали перепроизводство сахара. Фото: UkrMedia

В этом году сахар может подорожать на 10%. Это связано с сокращением на 30% посевной площади под сахарную свеклу.

"Цена на сахар прогнозируемо вырастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожания. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", - сообщил гендиректор Pro-Consulting Александр Соколов, пишет AgroPortal.

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2018-го в Украине зафиксировали перепроизводство сахара. Это позволило снизить стоимость продукции.

"С начала года уже наблюдается рост цены на сахар. Однако, на общем фоне индекса потребительских цен, стоимость сахара остается относительно приемлемой", - резюмировал Соколов.

В январе Госстат фактически зафиксировал рекордно низкую инфляцию. Цены растут значительно медленнее, чем в прошлом году. В январе подорожал хлеб, мука, молочные продукты, яблоки. Практически не изменилась стоимость мяса. Яйца подешевели. Среди овощей цена упала на капусту.