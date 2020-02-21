Предупредили о подорожании сахара

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3735
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1602
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1584
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4590
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 873
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1692
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1197
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5733
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2538
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 126
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1584
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1044
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1071
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
Просмотров: 0
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
пятница, 21 февраля 2020 16:36

Предупредили о подорожании сахара

  Комментировать
Предупредили о подорожании сахара
2018-го в Украине зафиксировали перепроизводство сахара. Фото: UkrMedia

В этом году сахар может подорожать на 10%. Это связано с сокращением на 30% посевной площади под сахарную свеклу.

"Цена на сахар прогнозируемо вырастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожания. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", - сообщил гендиректор Pro-Consulting Александр Соколов, пишет AgroPortal.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах

2018-го в Украине зафиксировали перепроизводство сахара. Это позволило снизить стоимость продукции.

"С начала года уже наблюдается рост цены на сахар. Однако, на общем фоне индекса потребительских цен, стоимость сахара остается относительно приемлемой", - резюмировал Соколов.

В январе Госстат фактически зафиксировал рекордно низкую инфляцию. Цены растут значительно медленнее, чем в прошлом году. В январе подорожал хлеб, мука, молочные продукты, яблоки. Практически не изменилась стоимость мяса. Яйца подешевели. Среди овощей цена упала на капусту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Предупредили о подорожании сахара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Фильм "Белое солнце пустыни" космонавты смотрели перед стартом

Бубка побил последний "зальный" рекорд

Студентам дали по 2 года тюрьмы за флаг

Миллионер на воздушном шаре пересек Тихий океан

Сегодня День родного языка

Показали первый дизельный легковой автомобиль

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 40819
&quot;Власть не сдержала своего обещания&quot; - эксперт о &quot;евробляхах&quot;
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
 Просмотров: 19512
&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
 13 Просмотров: 19288
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
6
 15 Просмотров: 14383
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 2 Просмотров: 14256
Экономика
Преодоление коррупции на топ-уровне, приватизация и дешевые кредиты - Гончарук отчитался о результатах работы за 5 месяцев
Преодоление коррупции на топ-уровне, приватизация и дешевые кредиты - Гончарук отчитался о результатах работы за 5 месяцев Просмотров: 153
Автогаз дешевеет: актуальные цены
Автогаз дешевеет: актуальные цены Просмотров: 423
Почему МВФ не спешит давать деньги Украине
Почему МВФ не спешит давать деньги Украине Просмотров: 414
Золото рекордно подорожало: почему
Золото рекордно подорожало: почему Просмотров: 603
Предпринимателям рассказали, надо ли сохранять чеки
Предпринимателям рассказали, надо ли сохранять чеки Просмотров: 333
Больше всего комментируют
15
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
13
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
6
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
5
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Голосов: 23273
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua