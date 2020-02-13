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четверг, 13 февраля 2020 21:10

Что будет с ценами в Украине

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Что будет с ценами в Украине
Стремительного удешевления или удорожания каких-то продуктов в ближайшее время не увидим. Фото: Укрінформ

В январе Госстат фактически зафиксировал рекордно низкую инфляцию. Цены растут значительно медленнее, чем в прошлом году, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"В январе подорожал хлеб, мука, молочные продукты, яблоки. Практически не изменилась стоимость мяса. Яйца подешевели. Среди овощей цена упала на капусту", - говорит экономист.

По его словам, стремительного удешевления или удорожания каких-то продуктов в ближайшее время не увидим.

"Сейчас гривна укрепляется. Поэтому риска, что начнут дорожать экспортные или импортные товары нет. Дальше все зависит от погоды. Если будут морозы, снегопады, в цене вырастут овощи, яйца, мясо. Сейчас заговорили, что могут поднять тарифы на электроэнергию. В то же время людям обещают дешевле, чем в январе, газ. Есть возможность получить меньшие платежки за тепло. Ближе к лету в цене упадут яйца, молочные продукты", - объясняет Охрименко.

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Добавляет, что украинцы стали больше покупать товаров и услуг. Об этом свидетельствует рост розничной торговли в прошлом году.

"Рост ВВП и снижение уровня инфляции возможно при стабильного развития страны. Если не будет политических, экономических катаклизмов, прогнозы Национального банка оправдаются. Инфляция будет держаться на уровне 5%. Конечно, желательно, чтобы ВВП выросло на 5%, а не 3,5% , как говорят в НБУ. До сих пор не можем достичь уровня 2013 года", - говорит Охрименко.

Уровень инфляции Государственная служба статистики будет считать по-новому. Не будет учитывать данные о ценах в небольших населенных пунктах. На расчеты будут влиять исключительно цены в крупных городах. По словам Александра Охрименко, это не повлияет на показатели. Такая методика работает в Европе. Госстат просто обрабатывать меньше документов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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