Предупредили о неурожае фруктов и ягод

В этом году существенно могут подорожать яблоки. Фото: AgroNews.ua

Украина рискует потерять четверть урожая плодово-ягодных культур из-за неблагоприятных погодных условий.

"Этот сезон однозначно будет менее урожайный, чем предыдущий. Увидим сокращение на четверть урожая в промышленных хозяйствах как косточковых, так и ягодных культур", - сообщил руководитель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка, передает Уніан.

По его словам, урожай потеряем из-за дождливой весны и засушливого июня.

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"Урожай яблок в этом году может сократиться с 675 до 460 тысяч тонн, косточковых - с 45 до 38 тысяч тонн. Голубики наоборот вырости с 3 до 4 тысяч тонн", - пояснил он.

Цены на ягоды и фрукты могут вырасти. Больше всего могут подорожать яблоки.

В Украине абрикосы продают в 1,8 раза дороже, чем в прошлом году. В опте килограмм стоит 22 грн. В 2018-м в аналогичный период абрикосы стоили 12 грн/кг, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация. Высокая цена связана с задержкой созревания плодов из-за низкой температуры в апреле и мае.