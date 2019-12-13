Председатель Госгеонедр Опимах презентовал инвестиционные возможности представителям иностранных компаний

В Лондоне состоялась презентация инвестиционных возможностей по трем нефтегазовым участкам, выставленным на конкурс на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП). Мероприятие прошло при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах встретился с представителями иностранных компаний, инвестиционных фондов, дипломатических учреждений и международных торговых миссий.

Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах встретился с представителями иностранных компаний, инвестиционных фондов, дипломатических учреждений и международных торговых миссий в Лондоне

"Привлечение инвестиций является критически важным условием для развития экономики государства в целом, и добывающей отрасли в частности, - отметил Роман Опимах. - Для этого необходимо обеспечивать качественную рекламу объектов, выставленных на конкурсы и аукционы. Сегодня речь шла об Ахтырском, Грунивском и Ичнянском участках, торги по которым состоятся в феврале следующего года. Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше потенциальных инвесторов, и на условиях прозрачности и конкуретной борьбы выбрать победителя".

Также, в рамках встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Госгеонедрами и мировым лидером отрасли - американской компанией Schlumberger.

Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах встретился с представителями иностранных компаний, инвестиционных фондов, дипломатических учреждений и международных торговых миссий в Лондоне

"Документ предусматривает обмен опытом с целью создания национального репозитария геологических данных и сотрудничество в обеспечении эффективного продвижения будущих лицензионных раундов", - говорит Роман Опимах.

Ранее специалисты компании Schlumberger представили Государственной службе геологии и недр свое видение модели проведения аукционов и конкурсов СРП, в частности внедрение виртуальной data-room геоинформации и подготовку геолого-экономической оценки участка, предложенной инвестору.

Напомним, в понедельник Госгеонедра запустили онлайн data-room по трем объектам СРП. Впервые доступ ко всей имеющейся геологической информации в формате онлайн может получить каждый желающий.