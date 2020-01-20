Предпринимателям объяснили, чем грозит неуплата налогов

ФОПам за последний квартал 2019-го ЕСВ необходимо было уплатить до 17 января 2020-го. Фото: dtv.dn.ua

Задолженность по уплате единого социального взноса не может быть причиной перевода ФОПов с упрощенной системы налогообложения на общую.

Так, упрощенная система налогообложения в отличии от общей предусматривает уплату одного налога и отсутствие сложной бухгалтерской отчетности, передает Государственная фискальная служба.

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"Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом и не является основанием для исключения такого плательщика из реестра плательщиков единого налога. Но рассрочки и отсрочки сумм задолженности по ЕСВ не предусмотрено, задолженность не подлежит списанию", - отметили в налоговой.

ФОПам за последний квартал 2019-го ЕСВ необходимо было уплатить до 17 января 2020-го.

16 января Верховная Рада приняла закон, по которому подняла лимиты дохода ФОПов в год. Для 1 группы вместо 300 тыс. грн установили 1 млн грн. Для 2 группы лимит вырос с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для 3 группы - с 5 млн грн до 7 млн ​​грн.