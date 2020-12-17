Предприниматели будут платить штраф за допуск людей без масок в свое помещение и транспорт

Рада поддержала штрафы для предпринимателей. Фото:pexels

Верховная рада проголосовала за штрафы для предпринимателей за допуск людей без масок в свое помещение и транспорт. Штрафовать будут от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн.

Об этом сообщает "УНИАН".

Правительственный закон "О внесении изменений в закон Украины" Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения "по предотвращению распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" приняли 241 парламентария.

Субъекты хозяйственной деятельности будут платить штрафы в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, за несоблюдение санитарных условий. Это будет составлять от 3 тыс. 400 до 5 тыс.100 грн.

Предусмотрено также штраф за обслуживание потребителей без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

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К предприятию, учреждению, организации, нарушивших санитарное законодательство, будут применяться финансовые санкции за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, либо непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неносиння маски в общественных местах.