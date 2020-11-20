Предпринимателей научат выходить "в ноль"

Новая экосистема будет предоставлять доступ к микрогрантам, грантам, кредитованию и инвестициям. Фото: pexels.com

Минцифры запускает проект "Жизненный цикл" предпринимателя. Новая экосистема будет решать вопросы регуляторной политики, налогообложения и предоставлять доступ к микрогрантам, грантам, кредитованию и инвестициям.

Станет доступно системное обучение по предпринимательству, консалтинг для малого и среднего бизнеса, государственно-частный диалог и партнерство, рассказывает finance.ua.

Также был создан "Жизненный цикл" предпринимателя. Он состоит из 25 этапов: от желания и идеи создания бизнеса к первым контактам с государством, первых потерь и выхода "в ноль", и рассказывает об актуальных проблемах и рисках на различных стадиях развития собственного дела.

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На портале "Дия.Бизнес" уже есть около 12 бесплатных направлений для консультаций. Надо выбрать тему и пообщаться с экспертом, получить ответ и советы, как решить те или иные проблемы бизнеса.

Стоит отметить, что Минцифры анонсировало запуск экспортного портала, который станет доступным уже в декабре, и маркетплейса финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса. Предприниматель сможет выбрать тот или иной финансовый продукт, который ему необходим именно сейчас. Речь идет о грантах, кредитах, микрогрантах тому подобное.

Министерство цифровой трансформации Украины разработало проект Дия.Сity. Это специальный экономический и правовой режим, который должен создать лучшие условия для ведения IT/креативного бизнеса.