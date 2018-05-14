Предложили создать структуру для решения проблем заробитчан

Создание соответствующей структуры будет способствовать созданию условий для возвращения трудовых мигрантов в Украину. Фото: pro.te.ua

В Украине предлагают создать структуру, которая будет заниматься проблемами трудовых мигрантов.

"Миллионы украинцев работают за рубежом. Они уже давно являются основным инвестором в экономику Украины. Но много вопросов и проблем этой категории граждан остаются нерешенными", - считает лидер фракции "Народний фронт" Максим Бурбак, пишет "Українська правда".

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По его словам, это будет способствовать созданию условий для возвращения трудовых мигрантов в Украину.

Запрос с предложением создать в системе исполнительной власти единое подразделение по реализации госполитики по трудовой миграции уже направили премьеру Владимиру Гройсману.

Украинцы, работающие в Польше, за 2017 год отправили домой около 11,7 млрд злотых. Перечисления в Украину составили наибольшую долю всех переводов, отправленных из Польши за границу - 90,4%. Для сравнения, в 2016-м сумма переводов в Украину составила 7,8 млрд злотых.