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четверг, 21 января 2021 14:10

"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах

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&quot;Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы&quot; - эксперт о тарифах
На рынке электрической энергии цены повысятся после завершения отопительного сезона. Фото: unsplash

В украинцев есть возможность использовать газовый котел, электроотопление и централизованное отопление в многоквартирном доме. Что дешевле - зависит от того, где проживает потребитель. Между регионами Украины есть различие в стоимости энергоносителей и услуг их передачи, если речь идет об электроэнергии, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По его словам, даже после отмены льгот электрическое отопление может оказаться дешевле, если останется фиксированная цена на газ.

"Но есть другой нюанс - с 1 апреля ожидается отмена специальных обязанностей Энергоатома и Укргидроэнерго на рынке электроэнергии. Тогда цены вырастут. На сколько - никто не знает", - объясняет эксперт.

Он рассказывает, что на рынке электрической энергии цены повысятся после завершения отопительного сезона.

"В этом случае привязываемся не к внешним котировкам, а к внутренней цене. Но если правительство хочет, чтобы она была доступной для украинцев, нужно разработать соответствующую методику обоснования цены. Должны быть четко определены все ее составляющие и предусмотрена возможность контроля", - говорит Геннадий Рябцев.

По его словам, правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы, а затем решить их.

"У нас многомиллиардные долги. Приняли закон об особенностях погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии. Но Кабмин до сих пор не принял решений, позволяющих его реализовать. Существует проблема перекрестного субсидирования. Проблема выполнения меморандума, подписанного между правительством Украины и так называемыми зелеными инвесторами. Проблема нехватки высокоманевренных и аккумулирующих мощностей", - перечисляет эксперт.

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Геннадий Рябцев убежден, что правительству не хватает компетентности, чтобы осуществлять государственное управление и регулирование топливно-энергетическим комплексом.

"Если эти проблемы не решить, объединенная энергетическая система развалится на энергетические островки. Надежность поставок электрической энергии снизится, и мы столкнемся с аварийными отключениями электроэнергии. То есть к проблеме с ценами и тарифами добавится проблема энергетической доступности для потребителей. Восстановить ее будет очень трудно, потому что любые аварийные ситуации приводят к выходу из строя оборудования. При недостатке финансирования отремонтировать это оборудование может оказаться невозможным", - резюмировал Геннадий Рябцев.

В феврале украинцы заплатят за электроэнергию по новым тарифам. В среднем суммы увеличатся на 78 грн. Раньше 100 кВт-ч. надо было платить 90 коп., а за каждый последующий кВт-ч. уже по 1,68 грн. С 1 января льготный тариф на первые 100 кВт-ч. электроэнергии отменили.

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