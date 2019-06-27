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четверг, 27 июня 2019 05:49

Правительство увеличило пенсии украинцам с большим стажем

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Правительство увеличило пенсии украинцам с большим стажем
Правительство повысило пенсии. Фото: Корреспондент

Во время заседания правительства был окончательно закреплен механизм повышения пенсий тем людям, которые имеют большой стаж, но в течение всего своего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Правительство принимает решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение пенсий до уровня не менее 2 тыс. гривен, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

С октября 2017 - это уже 5-й перерасчет пенсий.

"Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста", - сказал Владимир Гройсман.

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Минимальная пенсия в Украине увеличится на 67 гривен - до 1564 гривен. Третий же этап повышения минимальной пенсии состоится в декабре 2019-го года. В то же время средняя пенсия в Украине выросла на 250 гривен до 2899 гривен.

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27
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