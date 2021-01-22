Правительство разрабатывает экономическую стратегию до 2030 года: что известно

В документе определили ТОП-30 векторов экономического развития. Фото: pexels.com

Правительство разрабатывает Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ определит направление развития Украины на следующие 10 лет.

Впервые в истории Украины создается такой долгосрочный документ. Стратегия будет разработана на основе итогов "аудита государства", рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В документе определили топ-30 векторов экономического развития. Это поможет избежать неэффективного использования экономических инструментов и потери "миллиардов долларов".

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Стратегия предполагает движение в направлении большой приватизации. Для этого уже подготовлен пакет законопроектов.

Также на следующей неделе планируется подписание меморандума о создании фондового рынка в Украине. Документ должны подписать Европейский банк реконструкции и развития, Агентство США по международному развитию, Американская торговая палата в Украине и другие международные финансовые партнеры Украины.

Финальная версия стратегии появится после обсуждения с экспертами и общественностью.

Во время презентации Стратегии экономического развития правительство определило 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года.