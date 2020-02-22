Правительство прогнозирует рост экономики

В этом году ВВП Украины может вырасти на 3,7%.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в этом году экономика может вырасти больше, чем 2019-го, пишет Уніан.
"Национальный банк более оптимистичен. Говорит, что в первом квартале будет 3-3,5%. По результатам года - 3,5-3,7%. Мы думаем, что будет 3,7%. Этот год окажется лучше 2019-го", - пояснил министр.
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В IV-м квартале 2019-го ВВП страны вырос на 1,5%. По сравнению с предыдущим кварталом замедлился с 4,1%.
В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Это связано с более низкими, чем ожидалось, показателями в IV-м квартале. Прогнозировали рост экономики на уровне 2,2%.
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