Правительство прогнозирует рост экономики

В этом году украинская экономика покажет больший рост, чем 2019-го. Фото: mind.ua

В этом году ВВП Украины может вырасти на 3,7%.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в этом году экономика может вырасти больше, чем 2019-го, пишет Уніан.

"Национальный банк более оптимистичен. Говорит, что в первом квартале будет 3-3,5%. По результатам года - 3,5-3,7%. Мы думаем, что будет 3,7%. Этот год окажется лучше 2019-го", - пояснил министр.

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В IV-м квартале 2019-го ВВП страны вырос на 1,5%. По сравнению с предыдущим кварталом замедлился с 4,1%.

В конце января Национальный банк ухудшил оценку роста ВВП 2019-го с 3,5% до 3,3%. Это связано с более низкими, чем ожидалось, показателями в IV-м квартале. Прогнозировали рост экономики на уровне 2,2%.