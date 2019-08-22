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четверг, 22 августа 2019 20:32

Правительство официально утвердило назначение бизнес-омбудсмена

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Правительство официально утвердило назначение бизнес-омбудсмена
Марчина Свенчицкого официально назначили. Фото: "Факты"

Кабинет Министров утвердил назначение бизнес-омбудсменом бывшего мэра Варшавы, депутата Сейма Польши Марчина Свенчицкого.

Об этом говорится в распоряжении № 652 от 21 августа, сообщают "Украинские Новости".

Кабмин утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании Свенчицкого бизнес-омбудсменом.

Это распоряжение вступает в силу с 12 октября.

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Свенчицкий был министром международных экономических отношений в правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.

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Дата
22
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