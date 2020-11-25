Правительство одобрило проект госгарантий для поддержки бизнеса в Украине

Речь идет о дополнительных 5 млрд грн. Фото: pexels.com

Кабмин поддержал запуск программы портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса. Агентом гаранта назначили "Укрэксимбанк".

Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий. Это должно способствовать более доступному кредитованию. Срок гарантий может быть от 1 до 10 лет. Государство будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке.

Также постановление устанавливает порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет, государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту, а кредиторы формируют портфель кредитов.

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В портфель кредитов, который может быть частично обеспечен государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

- предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами и/или против них не возбуждены дела о банкротстве;

- предоставляются на финансирование инвестиционного проекту, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам, включая кредиты по программе "5-7-9";

- предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD + 6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;

- предоставляются на незапрещенную законодательством деятельность.

Также правительство определило АО "Укрэксимбанк" агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и тому подобное.

Минцифры запускает проект "Жизненный цикл" предпринимателя. Новая экосистема будет решать вопросы регуляторной политики, налогообложения и предоставлять доступ к микрогрантам, грантам, кредитованию и инвестициям.