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среда, 10 февраля 2021 17:16

Правительство объявило борьбу с теневой занятостью: какие сферы пострадают

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Правительство объявило борьбу с теневой занятостью: какие сферы пострадают
Оформление работников ФОПами нельзя считать теневой занятостьюФото: pexels.com

Кабинет министров одобрил законопроект по борьбе с теневой занятостью. В частности, документом предлагается законодательно закрепить 7 признаков наличия трудовых отношений. Если таким образом в правительстве стремятся прекратить практику оформления наемных работников как ФЛП, то это будет иметь негативные последствия, рассказал Gazeta.ua старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

"В современной экономике очень размытые границы трудовых и нетрудовых отношений. Охватить их правительственными критериями трудно. Наемных работников как ФЛП оформляют как раз в тех областях, с которыми связаны наши надежды на быстрый экономический рост. Это прежде всего ИТ, продакшн, R&D, дизайн. Все они работают как ФОПы. Это рынок, где нет постоянной занятости. Если закон примут, это даст дополнительную возможность навредить этим отраслям", - пояснил он.

По словам экономиста, оформление работников ФОПами нельзя считать теневой занятостью. Потому что они платят налоги.

"Лучше бы занялись настоящей теневой занятостью. Например, распространена она в сельском хозяйстве. Для этого не нужно принимать специальный закон, достаточно профессиональной работы налоговиков", - добавил Дубровский.

Эксперт отмечает, что занятость регулируется трудовым договором.

"У нас до сих пор действует устаревший Трудовой кодекс, созданный коммунистами. Без его изменения, принимать другие законы абсолютно контрпродуктивно", - резюмировал экономист.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия" предусматривает следующие признаки трудовых отношений:

1) выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

2) осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления конкретного определенного результата за определенный период;

3) выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных правил внутреннего трудового распорядка;

4) организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;

5) систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения;

6) установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

7) возмещение поездок и других финансовых затрат, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

Автор: Евгения Давыденко
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