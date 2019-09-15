Правительство назвало сумму иностранного займа для нового госбюджета

Правительство планирует одолжить более 13 миллиардов евро

Проект госбюджета-2020 предусматривает 380 млрд грн заимствований – министр финансов

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов. Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", - сказала Макарова в ходе пресс-брифинга в воскресенье.

По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

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В 2020-м платежи по госдолжу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.