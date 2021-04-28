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среда, 28 апреля 2021 11:31

Правительство нашло способ снизить цены на масло

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Правительство нашло способ снизить цены на масло
Запрет экспорта подсолнечника не снизит цены на масло в Украине. Фото: Елена Луценко

Правительство хочет снизить цены на масло в Украине из-за запрета экспорта подсолнечника. На него сейчас высокий спрос за рубежом.

Сегодня 1л рафинированного масла в супермаркетах стоит от 55 до 62 грн. Запретить экспорт подсолнечника предлагают с 15 мая по 30 сентября этого года, говорится в проекте правительственного постановления.

"Рост цен на подсолнечное масло стал следствием существенного роста стоимости семян подсолнечника, составляющая которого - 85% стоимости производства масла. Вследствие климатических особенностей выращивания подсолнечника, наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляла лишь 36,9% от имеющегося объема предыдущего маркетингового периода. А внутренние закупочные цены за две недели сентября 2020 выросли на 30% ", - говорится в пояснительной записке.

Введение запрета на экспорт - прямое нарушение ст. 35 Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, отмечают эксперты.

"Соглашение об ассоциации прямо запрещает введение запретов на экспорт. Конечно, есть исключения - вопросы экологии или безопасности жизни, здоровья граждан. Однако это явно не тот случай", - отмечает руководитель практики международной торговли юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Елена Омельченко в интервью Европейской правде.

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Запрет экспорта не снизит цены на масло в Украине.

"Большинство семян в Украине перерабатывается на масло. На фоне более чем 14 миллионов тонн ежегодных урожаев запрет экспорта не будет иметь заметного эффекта на цены. В правительстве изначально планировали запретить экспорт подсолнечного масла. Это могло существенно повлиять на цены, однако имело бы разрушительный эффект для отрасли и привело бы к существенному уменьшению валютных поступлений", - отмечает руководитель аналитического департамента в компании "AAA Consulting Agency" Мария Колесник.

В прошлом году вторая половина лета была крайне засушливой. Кукуруза и подсолнечник не успели достаточно развиться. В этом году ситуация лучше. Многие украинских аграрии делают ставку на кукурузу.

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