Украинские аграрии снова делают ставку на кукурузу

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После прошлой крайне засушливой второй половины лета аграрии готовятся к посевной. Прошлый год вспоминают как страшный сон.

"Со второй половины лета началась засуха, - рассказывает директор фермерского хозяйства "Джерело-Г", что в селе Лесном Звенигородского района Черкасской области Михаил Глыйовый. - Весь июль и август ждали дождя. Большинство поздних культур - кукуруза, подсолнечник засохли, потому что не успели развиться. В этом году ситуация лучше. По моим исследованиям влаги в почве достаточно. Однако я решил перестраховаться. Покупаю только качественные семена кукурузы, оригинальные гибриды. Обязательно вносить все удобрения. Поэтому буду сеять кукурузы не менее, а, может, даже и больше чем в прошлом году".

Том Ван Гои - бельгийский фермер из села Деньги Золотоношского района Черкасской области уверен, что альтернативы кукурузе нет.

"Сейчас влаги в почве достаточно, - говорит. - уменьшать посевы мы не собираемся. Я вообще, не вижу в Украине альтернативы кукурузе. Стоит лишь соблюсти технологии и использовать хороший посевной материал".

Прошлым летом лучшие урожаи получили фермеры тех регионов, где была дождливая весна. Тогда же они успели укрепить растение удобрениями. Специалисты советуют заказывать продукцию в компании АгроОпт. Здесь можно купить оригинальные семена кукурузы, подсолнечника, рапса и удобрения или гербициды, идеально для него подходят. Кроме того, здесь обязательно проконсультируют клиентов. Это гарантирует еще более высокие показатели урожайности.

"В прошлом году в регионах, где, хоть немного шли дожди в период посева, надо было обязательно внести микроудобрения. Тогда семена смогли набраться влагой и полезными веществами, что дало толчок в развитии и росте. Растение было сильнее и устойчивее, - объясняет специалист компании АгроОпт Станислав. - Их посевы явно контрастировали с полями тех хозяйств, где микроудобрений не вносили".

"Нынешнюю погоду трудно предсказать, - говорит агроном-пенсионер Михаил Левченко. - Может весной выпасть годовая норма осадков, а летом и осенью начинается засуха. Если весной будет много влаги, растения могут заболеть грибковыми болезнями. Для этого нужно воспользоваться фунгицидами. Они уничтожают болезни. Обязательно стоит перед посевом обработать семена протравителями. Иначе урожая можно не увидеть. Сейчас самое время, когда все опытные фермеры активно заказывают. Это химический препарат, который защищает посевной материал от насекомых, грызунов и от болезней. При этом очень помогают микроудобрения".