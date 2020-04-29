Правительство нашло деньги на украинские аппараты искусственной вентиляции легких

Министерству здравоохранения выделят 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 29 апреля.

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Деньги выделят из Фонда борьбы с острыми респираторными заболеваниями.

Средств хватит на 200 аппаратов ИВЛ.

Украинские аппараты искусственной вентиляции легких дешевле по сравнению с импортными. По словам президента Владимира Зеленского, их качество подтверждено экспертизами. Аппараты отечественного производства полностью соответствуют стандартам.