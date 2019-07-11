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четверг, 11 июля 2019 13:28

Правительство начнет поддерживать стартапы

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Правительство начнет поддерживать стартапы
Задачами фонда будет предоставление средств для развития стартапов. Фото: shotam.info

Кабинет министров Украины запустил работу Украинского фонда стартапов.

За средства фонда хотят оказывать государственную поддержку новым предприятиям, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы наполнили его (фонд. - Gazeta.ua) Ресурсом. Сегодня это 400 миллионов реальных денег, которые будут направляться на поддержку таких стартапов от 25 до 75 тысяч долларов со сроком реализации до 2 лет", - сообщил Гройсман.

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Он заявил, что в дальнейшем объемы финансирования фонда будут увеличены в 10 раз - до 4 млрд грн.

Задачами фонда будет предоставление средств для развития стартапов. Сами стартапы планируют отбирать на открытом конкурсе.

В Европейской комиссии готовят международный проект помощи Украине - 25 млн евро. Средства собираются выделить на развитие цифровой экономики и электронного правительства.

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