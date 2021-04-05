Правительство и сети АЗС договорились о борьбе с нелегальным топливом

Правительство примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Фото: unsplash

Кабмин будет получать от сетей АЗС информацию о нелегальном производстве и обороте горючего. Затем - принимать соответствующие меры по противодействию правонарушениям.

Соответствующий меморандум подписали Кабинет министров и Нефтегазовая Ассоциация Украины, сообщают в Минэкономики.

"За последние несколько недель мы провели много встреч и дискуссий с сетями АЗС. Подписание этого меморандума - это свидетельство того, что взаимопонимание между государством и бизнесом есть: компромиссные решения найдены. Совместными усилиями мы должны обеспечить ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабмину некоммерческую информацию относительно форм, видов и местообитаний нелегального оборота горючего, а также мест работы субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства.

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Правительство примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов, свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов.

Со своей стороны компании-участники Ассоциации обязуются продолжать платить налоги в полном объеме, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Нефтегазовая Ассоциация Украины - отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. В ее состав входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес. Среди них: WOG, ОККО, Shell, Амис, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие Укргазвидобування, а также оптовые поставщики нефтепродуктов БНК-Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.