Правительство будет помогать малым фермам, а не крупным компаниям

Правительство изменило систему помощи фермерам. Фото: ТСН

Правительство отказалось от агродотаций крупным предприятиям в пользу поддержки фермеров.

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотаций большим предприятиям мы сфокусируемся на том, чтобы, если состоится земельная реформа, компенсировать процентную ставку фермерам по кредитам, чтобы они могли позволить себе доступный ресурс и принять участие в покупке земельных участков", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

Для этого необходимы изменения в законодательство.

"Но уже в этом проекте госбюджета на 2020 год вы увидите, что поддержка крупных должна перейти в поддержку фермеров и маленьких", - добавил премьер-министр.

Министр финансов Оксана Маркарова указала, что в поддержку агросектора в проекте госбюджета на следующий год заложено 4,4 млрд грн.

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"Очень детализированная программа. Ко второму чтению будет более детализировано, каким образом будет происходить поддержка. Но это программа для удешевления кредитов для малых фермеров", - сказала Маркарова.

В рамках программы господдержки сельского хозяйства молодым фермерам предоставляют дотации из бюджета на развитие хозяйства.