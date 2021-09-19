Правительственный комитет одобрил космическую программу Украины

Законопроект доработают с Министерством финансов. Фото: Правительственный портал

Правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.

В программе речь идет о создании космических систем наблюдения Земли, внедрении космических технологий на рынке услуг, создании ракетно-космической техники, сообщает Правительственный портал.

Выполнение программы позволит обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в международные проекты, расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства Украины в организации.

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После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет представлен в Кабинет Министров Украины, который в порядке законодательной инициативы должна внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Его авторами являются народные депутаты, в частности, председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.