Появились обновленные 200 грн

Год назад, 25 февраля, в день рождения Леси Украинский, Национальный банк ввел в обращение обновленные 200 грн.

На аверсе банкноты 4-го поколения изображен портрет Леси Украинки. Его переместили в центр. Ранее изображение находилось на правом боку. На реверсе изображена въездная башня Луцкого замка - самое старое сооружение города. Рядом с ней и сегодня растет ясень, которому более 200 лет. Под ним якобы любила отдыхать и писать стихи Леся Украинка.

Автор: НБУ На аверсе банкноты четвертого поколения изображен портрет Леси Украинки.

Обновленная купюра защищена многотоновыми водяными знаками, защитной лентой, сквозным элементом, "оконной" защитной лентой, элементом SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефными элементами, латентным изображением и микротекстами. Также банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

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Это самая распространенная банкнота в Украине, таких денег больше всего в обращении. Занимает 24% от всего количества банкнот. В целом в Украине в обращении находится наличных денег на 555,1 млрд грн или 3 млрд шт.

Банкнота 200 грн номинирована на звание "Банкноты года" ежегодного международного конкурса, который организует Международное общество банкнот. За победу в престижном конкурсе поборются еще 15 банкнот из разных стран мира.

К 150-летию Леси Украинки Национальный банк Украины выпустил сувенирную серебряную банкноту номиналом 200 грн. Она воспроизводит дизайн 200-гривневой банкноты образца 2019 года.