Появились новые подробности в деле Приватбанка

Приватбанк в государственную собственность перешел в декабре 2016-го. Фото: biz.censor.net.ua

Нацбанк в Верховном суде обжаловал решение судов о незаконности проведения проверки Приватбанка перед его национализацией.

Так, 13 мая Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционную жалобу регулятора на решение Окружного админсуда Киева от 2 марта 2018 года об удовлетворении иска бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd, сообщили в пресс-службе НБУ.

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В частности, регулятор обратил внимание Верховного суда на то, что суды нарушили дискреционные полномочия Нацбанка. В то же время НБУ не нарушил права истца компании Triantal Investments Ltd. Кроме того, имел основания проводить инспекционную проверку Приватбанка

Решения судов предыдущих инстанций являются необоснованными и подлежат отмене, подчеркнули в Нацбанке.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным национализации Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Нацбанк планирует обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Приватбанк в государственную собственность перешел в декабре 2016-го.