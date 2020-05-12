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вторник, 12 мая 2020 10:19

Повышение пенсий не получили 3 млн граждан

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Повышение пенсий не получили 3 млн граждан
Более 45% граждан получили доплату к пенсии в розмрі 100 грн pixabay.com

Индексация пенсий, которая прошла в Украине с 1 мая, оказалась ничтожно малой, а миллионы пенсионеров и вовсе ее не получили.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

"Хорошо, что в конце концов провели индексацию пенсий. Половина, кто получил эту индексацию, получили всего по 100 гривен. Это же совсем небольшие деньги. В среднем получилось 260, но 45% людей получили по 100 гривен. Это из тех, кто получил, а есть где-то 3 миллиона пенсионеров, которые вообще не получили ни копейки за индексацией. Эту индексацию получили люди, у которых пенсии и так большие. А так они дали карантинную тысячу, и пенсионеру больше не на что рассчитывать. Повысят прожиточный минимум с 1 июля, но это ничего не даст. Это повышение менее 100 гривен", - сказала Лидия Ткаченко.

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По мнению эксперта, денег на повышение прожиточного минимума у власти нет.

"Они уже очень давно говорят о прожиточный минимум. Они должны были еще до конца года утвердить новую методику. И так это все и застряло. Это действительно все выливается в очень большие деньги, а денег особенно, учитывая карантин, нет. Прожиточный минимум, который расписан в законе О бюджете на этот год, даже близко не предполагает приближения к фактической величины", - резюмировала Лидия Ткаченко.

В мае провели индексацию пенсий. Пенсии в среднем выросли на 11% или 260 грн. Минимальная составит не менее 2100 грн. Пересчитали пенсии по возрасту, по выслуге лет, по инвалидности и потере кормильца. Не индексировали выплаты пенсионерам-госслужащим, людям, которые продолжают работать, тем, кто получает специальные пенсии — прокуроры, судьи. Также перерасчет не коснулся граждан, которым пенсии назначили 2019-2020-го. И тем, кто получает социальную помощь вместо пенсии, потому что не хватает страхового стажа.

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