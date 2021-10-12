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вторник, 12 октября 2021 16:36

Повышение цен на газ в мире не повлияет на тарифы - НБУ

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Повышение цен на газ в мире не повлияет на тарифы - НБУ
В НБУ напомнили, что продолжают действовать годовые контракты. Фото: Pexels

Повышение цен на газ в мире не скажется на тарифах в Украине.

Действуют летние контракты для домохозяйств, сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба Национального банка.

"Всех интересует повышение цен на газ, которое происходит сейчас на мировых рынках, несмотря на некоторую коррекцию в течение последней недели. По нашему мнению, на нынешних тарифах это почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств", - сказал он.

В следующем году реальное влияние подорожания газа будет зависеть от его стоимости. В июле Национальный банк ожидал, что пик инфляции 2021-го придется на сентябрь - октябрь. В новом октябрьском прогнозе это предположение не будут менять.

Высокие урожаи многих сельскохозяйственных культур дадут импульс для снижения цен на продовольственные товары, говорит Николайчук.

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"Поэтому в этом году мы ожидаем, что инфляция замедлится ниже 10%, а в следующем году вернется к цели НБУ 5%. Такой сценарий вполне возможен, но для этого нужны соответствующие монетарные условия", - добавил заместитель председателя НБУ.

Стоимость газа в Европе начала резко расти весной 2021 года. Рост фьючерсов на газ достиг пика 6 октября, когда цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Впервые в истории она превысила отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.

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