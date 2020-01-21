Повезло не всем: в каких областях не пересмотрят тарифы на коммунальные

5 областей отказались от перерасчета тарифов на коммунальныеФото:ua.news

Перерасчет тарифов не будут проводить в пяти областных центрах — Полтаве, Сумах, Черкассах, Черновцах и Николаеве.

Перерасчет тарифов состоялся в 16 областных центрах Украины: в Виннице, Луцке, Днепропетровске, Житомире, Запорожье, Кропивницкому, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Херсоне, Ивано-Франковске, Хмельницком, Чернигове и в Киеве.Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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В декабре прошлого года суммы в платежках уменьшились так:

• Для однокомнатных квартир произошел перерасчет тарифов от 80 грн в Киевской обл. и до 292 грн в Львовской обл.

• Для двухкомнатных квартир от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл.

• Для трехкомнатных квартир от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

В Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Премьер отметил, что снижение тарифов стало возможным благодаря снижению цен на газ и появлении соответствующего механизма местного самоуправления.

Правительство отменило ограничение монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей