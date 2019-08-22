Потребительское настроение украинцев растет: исследование

В Украине растут потребительское настроение населения. Больше всего индекс текущего личного дохода. Фото: Depositphotos

С июля 2018-го до июля 2019 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 26,2 пункта. По 200-балльной шкале составляет 88.

По сравнению с июнем 2019-го в июле потребительские настроения граждан повысились на 5,5 пунктов, свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens. Больше всего выросли индексы текущего личного дохода. Также ожидания роста экономики в ближайший и следующие 5 лет, пишет Уніан.

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За год индекс текущего положения поднялся с 60,7 до 76,9 пунктов. Индекс экономических ожиданий - с 62,6 в июле 2018-го до 95,4 пунктов в июле 2019 года.

Улучшились ожидания украинцев по безработице. Показатели снизились.

Нацбанк прогнозирует, что до конца 2019-го инфляция снизится до 6,3%. В 2020 составит 5%.