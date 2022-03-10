Потери Украины от войны достигли $100 млрд

В ОП оценили потери Украины от войны в $100 млрд. Фото: Pixabay

За две недели после полномасштабного нападения России Украина потеряла половину своего ВВП. Около 50 процентов предприятий прекратили работу. Потери экономики оцениваются в $100 млрд.

Такие данные 10 марта озвучил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет Reuters.



"По самым предварительным оценкам нашего офиса, активы, которые мы потеряли или активы, которые были уничтожены, их оценка составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли", - сказал он.



Устенко также заявил, что война полностью остановила около 50% украинских предприятий. Вторая половина заводов и предприятий в данный момент работает на пределе своих возможностей.

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Ранее озвучивались подсчеты, что из-за нападения России только транспортная инфраструктура Украины менее чем за две недели понесла ущерб на $10 млрд долларов.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.