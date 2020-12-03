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понедельник, 07 декабря 2020 20:23

Потерей двух третей популярности Зеленский обязан Гетманцеву - экономист

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Потерей двух третей популярности Зеленский обязан Гетманцеву - экономист
Экономист Михайло Кухар о кассовых аппаратах. Фото: Тарас Подолян

Опасно экспериментировать с закручиванием гаек полуживому бизнеса в год рецессии, говорит о введении кассовых аппаратов для ФЛП экономист Михаил Кухар.

"Считаю, потерей двух третей популярности Владимир Зеленский обязан Данилу Гетманцеву (председатель Комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде. - Gazeta.ua). Он лично своими решениями по фискализации настроил против президента как минимум три миллиона ФОПовцев страны. Он не скрывает своих социалистических взглядов. Хочет, чтобы государство все контролировало. Чтобы все платили высокие налоги. Это пагубная модель. Подобная власть, уже привела Кипр и Грецию к дефолту.

После введения законов о финансовом мониторинге в июне за три недели спрос на наличные на теневом рынке превысил 54 миллиарда гривен. Это трехлетняя норма. Теневая экономика в Украине составляет 31 процент, по подсчетам Всемирного банка. Как бы чиновники не зажимали бизнес, он всегда найдет щель чтобы выжить, но делать это при "гетманщине" становится все труднее.

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Нужно снижать фискальный процент ВВП. У нас он в полтора раза выше, чем в Штатах. Движемся от либеральной рыночной экономики США в сторону регулируемой полусоциалистическая Швеции. В программе "Слуги народа" обещались не так реформы. Там есть три экономические пункты: налог на выведен капитал, экономический паспорт украинцев и рынок земли ".

Каждая гривна, инвестировання в строительство масштабных инфраструктурных объектов, создает на 3,5 гривни добавленную стоимость в смежных отраслях, говорит экономист Михаил Кухар о том. Как украинское правительство спасало экономику во время кризиса. Не разделяет критики "Большого строительства".

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