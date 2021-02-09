Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов

Часть газоснабжающих компаний снизили январскую цену до предельной - 6,99 грн за кубометр. Поэтому украинцы, которые уже заплатили за коммунальные услуги, могут увидеть в личных кабинетах переплату.

Ранее такой тариф действовал только с февраля, а в январе потребители должны были уплатить более 9,8 грн за кубометр, сообщают в консультационном центре "ГазПравда".

Еще 4 компании установили на январь цену, ниже предельной - от 6,79 до 6,90 грн за кубометр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз упростил процедуру изменения газопоставщика

Один поставщик наоборот поднял стоимость кубометра газа на 48 коп. - до 8,58 грн. Украинцы, которые пользуются его услугами и уже оплатили коммунальные услуги, в следующем месяце будут вынуждены отдать больше средств из-за январской задолженности.

Автор: ГазПравда Обновленные тарифы на газ

Автор: ГазПравда Из-за пересчета тарифов в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь

Газоснабжающие компании весной должны представить годовые продукты, чтобы потребители могли планировать бюджет, заявил президент Владимир Зеленский.