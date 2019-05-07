Поставки загрязненной нефти из России продолжаются

Автор: tut.by Прокачка российской нефти Urals европейским потребителям по трубопроводу “Дружба” не возобновлена

Прокачка российской нефти Urals европейским потребителям по трубопроводу "Дружба" не возобновлена, а содержание органического хлора в нефти из России, которую перегружают на танкеры в балтийском порту Усть-Луга, все еще не соответствует нормам. Об этом сообщает Reuters.

19 апреля 2019-го концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В свою очередь, Минэнерго РФ сообщило, что ожидает начала поставок качественной нефти в Усть-Луге 7 мая.

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24-25 апреля Польша и Украина на неопределенный срок остановили транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

От приостановки транзита за неделю Укртранснафта потеряла около €1 млн.

"Чистая" нефть из России начнет поступать в Словакию по нефтепроводу "Дружба" с середины мая.