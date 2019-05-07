Поставки загрязненной нефти из России продолжаются

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1566
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 585
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1170
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1998
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5229
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1809
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1881
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3069
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5411
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6768
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2628
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1134
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1287
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3033
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2007
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 09:03

Поставки загрязненной нефти из России продолжаются

  Комментировать
Автор: tut.by
  Прокачка российской нефти Urals европейским потребителям по трубопроводу “Дружба” не возобновлена
Прокачка российской нефти Urals европейским потребителям по трубопроводу “Дружба” не возобновлена

Прокачка российской нефти Urals европейским потребителям по трубопроводу "Дружба" не возобновлена, а содержание органического хлора в нефти из России, которую перегружают на танкеры в балтийском порту Усть-Луга, все еще не соответствует нормам. Об этом сообщает Reuters.

19 апреля 2019-го концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В свою очередь, Минэнерго РФ сообщило, что ожидает начала поставок качественной нефти в Усть-Луге 7 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на нефть резко упали

24-25 апреля Польша и Украина на неопределенный срок остановили транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

От приостановки транзита за неделю Укртранснафта потеряла около €1 млн.

"Чистая" нефть из России начнет поступать в Словакию по нефтепроводу "Дружба" с середины мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поставки загрязненной нефти из России продолжаются». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Тоннель строили семь лет две страны

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 30052
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 19846
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 18579
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 14814
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 14788
Экономика
Бензин будет: россияне разрешили поставлять топливо в Украину
Бензин будет: россияне разрешили поставлять топливо в Украину Просмотров: 135
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 666
Эксперт рассказал, как снизить цены на продукты
Эксперт рассказал, как снизить цены на продукты
 Просмотров: 486
Запад требует ускорить реформирование рынка электроэнергии - Politico
Запад требует ускорить реформирование рынка электроэнергии - Politico Просмотров: 81
Будут ли выселять должников из ипотечного жилья
Будут ли выселять должников из ипотечного жилья Просмотров: 234
Больше всего комментируют
42
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 20322
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua