Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги

Помощь на детей могут получать одинокие матери или отцы в случае смерти одного из супругов. Фото: pixabay.com

Помощь на детей имеют право получать одинокие матери, которые не состоят в браке.

Также одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о родителях ребенка, передает пресс-служба Минсоцполитики.

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Кроме того, помощь на детей могут получать одинокие матери или отцы в случае смерти одного из супругов.

В то же время получать деньги не может женщина, имеющая детей от лица, с которым не зарегистрирована в браке, но ведет совместное хозяйство, проживает и воспитывает детей.

Сироты и дети, лишенные родительской опеки, кроме полного государственного обеспечения, могут получить стипендию в размере 150% от прожиточного минимума на одного человека. Соответствующий законопроект №2013 был принят Верховной Радой Украины 14 июля.