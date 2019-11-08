После выходных валюта подешевела

Национальный банк Украины на 11 ноября установил курс доллара на уровне 24,50 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 12 коп. Стоит 27,03 грн.
Курс российского рубля - 38 коп.
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В обменниках доллар покупают по 24,51 грн. Продают по 24,59 грн.
За евро предлагают 27,04 грн. Продают по 27,16 грн.
Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.
В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.
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