После выходных валюта подешевела

Доллар подешевел на 1 коп. Фото: Укрінформ

Национальный банк Украины на 11 ноября установил курс доллара на уровне 24,50 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 27,03 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,51 грн. Продают по 24,59 грн.

За евро предлагают 27,04 грн. Продают по 27,16 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.