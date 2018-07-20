После выходных Нацбанк ослабил курс доллара

Доллар подешевел на 3 коп., евро подорожал на 19 коп. Фото: politeka.net

Национальный банк Украины на 23 июля установил курс доллара на уровне 26,44 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 30,86 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,35 грн, продают по 26,42 грн.

За евро предлагают 30,74 грн. Продают по 30,86 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/муже клиента, получившего кредит. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.