После смягчения карантина украинцы стали богаче - отчет НБУ

Неожиданно стремительно ускорился рост реальной зарплаты до 10,6% в октябре. Фото: unsplash

С ослаблением карантина основные составляющие доходов украинцев начали восстанавливаться. В частности, выросли заработная плата и поступления от временных работников.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности от НБУ.

Мартовский карантин способствовал снижению реального дохода населения во 2-м квартале на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Весомым фактором стал резкий рост уровня безработицы, достигшего 10,3 процента в 1-м полугодии. Ограничения деятельности бизнеса из-за карантина, ожидания длительного экономического спада и ухудшения финансового состояния предприятий сокращало спрос на работников, включая неформально занятых. Общая заработная плата временно уменьшилась в реальном измерении", - говорится в сообщении НБУ.

На доход негативно повлияло уменьшение на четверть полученной из-за рубежа зарплаты временных трудовых мигрантов. Закрытие границ заставило многих вернуться в Украину.

Благодаря ослаблению карантина и быстрой адаптации бизнеса к новым условиям в 3-м квартале доходы населения снова выросли.

"Неожиданно стремительно ускорился рост реальной зарплаты до 10,6 процента в октябре по сравнению с прошлым годом. На увеличение зарплаты повлияло повышение минималки и соответствующая индексация зарплаты прежде всего в бюджетной сфере, а также рост доходов ІТ-работников", - сообщают в НБУ.

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Благодаря временным выплатам по безработице во время карантина ФОПам и их наемным работникам увеличились социальные пособия.

После смягчения карантина возобновились поступления от трудовых мигрантов. Прирост их доходов наблюдался в октябре.

"В ближайшие месяцы реальный располагаемый доход продолжит расти, но темпы могут замедлиться. Ключевой фактор риска - усиление карантинных ограничений и связанная с этим неопределенность. Особенно в сфере торговли и услуг. Риски значительных потерь напрямую связаны с продолжительностью и жесткостью дальнейшего карантина. Доходы будут поддерживать относительно быстрое восстановление заработной платы в других секторах, что отличает течение этого кризиса от предыдущих", - резюмировали в Нацбанке.

На этой неделе курс доллара может вырасти до 28,25 грн. Во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций. Это может позволить гривне укрепиться и замедлить темпы ее снижения, убежден аналитик Alpari Максим Пархоменко.