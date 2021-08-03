После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

СМИ: "Кадровую "перезагрузку" в "УЗ" могли организовать международные партнеры Украины". Фото: Українська правда

Решение СНБО о введении временной администрации в "Укрзализныце" и увольнении всего состава правления и набсовета могло быть инициировано международными партнерами Украины, которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Издание напоминает, что члены наблюдательного совета "Укрзализныци" отличаются активным участием в различного рода скандалах вместо того, чтобы заниматься развитием компании и передавать ей свой опыт из других сфер. На примере Сергея Лещенко СМИ и эксперты регулярно указывают, что среди членов набсовета есть люди, совершенно не разбирающиеся в железной дороге. "Тем не менее, многие наблюдатели утверждают, что Лещенко место в набсовете досталось не просто так - а с подачи крупного поставщика колес для "УЗ" - компании Интерпайп Виктора Пинчука", - говорится в материале. Также интересы этого олигарха якобы лоббировал известный западный экономист, который часто комментирует вопросы, связанные с Украиной, Андерс Аслунд. С ним тоже связаны определенные скандалы в набсовете. Например, он решил уволиться, когда под давлением общественности было принято решение снизить для членов набсовета зарплаты или на определенное время вообще от них отказаться.

Интересы логистического бизнеса лоббирует и литовец Адомас Аудицкас, который также входит в набсовет "УЗ". Его подозревают в способствовании поставкам бывших в употреблении вагонов из России, которые несут прямую угрозу для безопасности перевозок как грузов, так и пассажиров. В его офисе правоохранители даже проводили обыски, а него фамилия прямо фигурировала в уголовных производствах по этим эпизодам.

Многие скандалы, связанные с набсоветом "УЗ", так и остаются в кругу железнодорожников, однако их результаты очень чутко отслеживают иностранные кредиторы. Например, экс-топ-менеджер компании Иракли Эзгубая рассказывал о том, как набсовет в интересах частного бизнеса заблокировал создание и развитие филиала "УЗ Карго".

Все эти и многие другие факты из истории набсовета "Укрзализныци" долгое время игнорировались Кабмином. Даже когда временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам злоупотреблений на железной дороге призвала уволить набсовет вместе с правлением из-за участия в различных схемах и махинациях - ее мнение проигнорировали, - пишут журналисты.

"Ситуация изменилась, когда в правительстве начали получать сигналы от посольств "Большой семерки", страны которой больше других ратовали за проведение в Украине реформы корпоративного управления госпредприятий. Сигналы состояли в том, что эксперимент с "Укрзализныцей", судя по всему, окончен и признан неудавшимся, поэтому его необходимо срочно сворачивать и искать другие, альтернативные "истории успеха". В других госпредприятиях.

Почему было принято такое решение? Потому что иностранцы - как оказалось, даже с самой кристально чистой репутацией - не спасают компанию от многомиллиардных разворовываний. А в сговоре с правлением они вообще "творят чудеса", - отмечается в материале.

Журналисты добавляют, что по мнению западных экспертов, "достижения" "Укрзализныци", о которых недавно писала в своей справочной записке Служба безопасности Украины, лучше приводить в пример при изучении Уголовного кодекса, чем при описании "лучших практик".

"Соответствующие сигналы получили и в аппарате Совета нацбезопасности. "Укрзализныця" уже стояла в повестке дня, однако именно благодаря нашим "западным партнерам", в тексте справочных материалов СБУ появилась прямая рекомендация отстранить руководство и набсовет "УЗ" до формирования полноценных органов управления по стандартам OECD. Примерно такой же текст в результате перекочевал в решение СНБО, которым правительству дано протокольное поручение разобраться в ситуации.

В дальнейшем "корпоративная перезагрузка в "УЗ" с легкой руки наших западных партнеров, в первую очередь, посольств Большой семерки, позволит запустить аналогичные процессы и в других госкомпаниях. Хотя вполне возможно, что сначала для этого тоже понадобится перечень "аргументов" от Службы безопасности, а затем - решение СНБО", - резюмирует издание.