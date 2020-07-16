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пятница, 17 июля 2020 07:10

После назначения нового главы НБУ доллар подорожал

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После назначения нового главы НБУ доллар подорожал
Доллар подорожал на 16 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 17 июля установил курс доллара на уровне 27,27 грн. Это на 16 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 31,12 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,25 грн. Продают по 27,37 грн.

За евро предлагают 30,79 грн. Продают по 31,01 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
17
июля

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