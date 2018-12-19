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четверг, 20 декабря 2018 07:10

После договоренностей с МВФ доллар ощутимо подешевел

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После договоренностей с МВФ доллар ощутимо подешевел
Доллар подешевел на 13 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 20 декабря установил курс доллара на уровне 27,71 грн. Это на 13 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 31,61 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,78 грн, продают по 27,85 грн.

За евро предлагают 31,56 грн. Продают по 31,67 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

Международный валютный фонд одобрил программу помощи stand-by для Украины на сумму $3,9 млрд. Первый транш поступит в размере $1,4 млрд. Далее будет происходить просмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.

Программа будет сосредоточена на 4 приоритетах, говорится в официальном заявлении на сайте МВФ.

- продолжение текущей консолидации бюджета с целью уменьшения госдолга;

- снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

- усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

- продолжение реформ для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

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