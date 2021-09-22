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среда, 22 сентября 2021 19:26

"Пошлины не работают. Экспорт металлолома вырос в 20 раз" - экономист

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&quot;Пошлины не работают. Экспорт металлолома вырос в 20 раз&quot; - экономист
Фото: "5 канал"

Александр Охрименко в Facebook прокомментировал ситуацию с экспортом металлолома из Украины.

"В чем стратегия Украины? Хочу обратить внимание, что за восемь месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в годовом исчислении в 20 раз, до 335 тыс. т, львиная доля которого уже ушла в Турцию. Их даже уже не останавливает наш текущий размер пошлины на экспорт лома в $58 за т, так эти потери они компенсируют разными формами государственной поддержки. Так зачем они будут тратить свои бюджетные деньги и наполнять наш бюджет. Пусть лучше покупают дешевле наш лом. И на фоне всего этого, одним из пунктов возможного соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, является обнуление пошлины на металлолом", - пишет он.

Напоследок экономист раскритиковал подход государства к стратегически важной отрасли.

"Почему Турция экспортирует готовую продукцию, а мы сырье. Так мы же сами выбираем такой путь сотрудничества между странами. Сами решаем стать сырьевым придатком Турции, которая за счёт нашего же сырья развивает свой промышленный экспорт и экономику в том числе", - завершил эксперт.

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