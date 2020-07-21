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вторник, 21 июля 2020 22:56

Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
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Юлия Ворощук засеяла 10 га ревенем. Также на ферме выращивает органические овощи
Фото: Юлия Ворощук
Юлия Ворощук засеяла 10 га ревенем. Также на ферме выращивает органические овощи
Юлия Ворощук засеяла 10 га ревенем. Также на ферме выращивает органические овощи
Юлия Ворощук засеяла 10 га ревенем. Также на ферме выращивает органические овощи
Юлия Ворощук засеяла 10 га ревенем. Также на ферме выращивает органические овощи

Фермерша Юлия Ворощук имеет под Киевом крупнейший в Украине поле ревеня. Его начала выращивать несколько лет назад, после того, как поняла, что этой культуры в Украине нет.

"Моя бабушка когда-то готовила по уровню пироги и варенье. Она всегда говорила, что это лучший витаминный продукт. Я же не нашла его ни в одном супермаркете и тогда задумалась: " А почему бы не посеять", - рассказывает Gazeta.ua Юлия.

Посадочного материала в Украине не было, поэтому семена купили у фермеров из Великобритании.

"У нас нет ни одного специалиста, который бы знался на болезнях, вредителях или других нюансах этого растения. Но климат несколько отличается, поэтому мы, зная их опыт, адаптируемся под наши условия погоды. Единственное, что общего, что он нуждается в поливе, поэтому поставили систему капельного орошения. В этом году собрали первый урожай", - добавляет Юлия.

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Перед началом продаж выходили с ревнем на выставки и ярмарки.

"В прошлом году перед ярмаркой, обратились к одной девушке, которая имеет собственную пекарню и заказали пироги с ревнем. Она сначала не понимала, как из него приготовить, но потом вспомнила что это за продукт и приготовила три разных пирога. Мы привезли на ярмарке ревень и в саженцах и корни и семена. Люди путали его с петрушкой, хреном и другими культурами. И это нормально, что городские жители не знают, как выглядят растения", - говорит Юлия.

Килограмм уровню стоит 60 гривен. Стебли на хозяйстве начали замораживать и продавать в супермаркете в течение года.

"Собираем три урожая: ранний и самый витаминный в апреле, потом в мае и августе", - говорит фермерша.

Также на экоферме "Осьо" выращивают органические овощи.

Сестры-переселенки из Донбасса Валентина Денисенко и Татьяна Черникова 2 года назад начали бизнес на микрозелени. В дело вложили около 30 тыс. грн, которые выиграли у грантовому проекте "Новый отсчет"

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