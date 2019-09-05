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четверг, 05 сентября 2019 12:16

Посчитали, сколько мировая экономика теряет из-за коррупции

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Посчитали, сколько мировая экономика теряет из-за коррупции
В оффшорах находится около $7 трлн мира. Фото: vip76.mn

В оффшорах находится 8% валового внутреннего продукта мира.

"Общая сумма скрытых в оффшорах активов составляет около $7 триллионов. Преимущественно это средства, полученные в результате коррупции или незаконных действий", - говорит и.о. директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, передает "Голос Америки".

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По его словам, правительства стран мира могут получить $1 трлн на образование, медицину и социальную сферу, если уменьшить коррупцию. Для этого надо ввести соответствующую экономическую политику и придерживаться верховенства права.

В прошлом году в Украину вернулось около $500 млн из оффшорных юрисдикций. Это более 20% общего объема прямых иностранных инвестиций в Украину, посчитали в Нацбанке.

Украина в июле 2018-го подписала многостороннее конвенцию по уклонению от вывода средств в офшоры. Это ключевой шаг, чтобы присоединиться к международному соглашению, разработанному Организацией экономического сотрудничества и развития. Таким образом развитые страны мира борются с выводом средств в офшоры и уклонением от уплаты налогов.

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Дата
05
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