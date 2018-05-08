Посчитали, сколько денег льготники получат на отдых

Государство за свой счет гарантирует определенным льготным категориям курортно-санаторное лечение. Фото: vasilkivrda.gov.ua

В Украине установили предельную стоимость путевок на санаторно-курортное лечение. Ими государство за свой счет обеспечивает определенные льготные категории.

Стоимость таких путевок определена приказом Минсоцполитики от 4 апреля 2018 года № 471. Он действует с 1 января текущего года, пишет "Юрлига".

Определьная стоимость путевки 6822 (379) грн без НДС установлена ​​для лиц из числа пострадавших участников Революции достоинства и АТО, которые получили инвалидность в результате войны. Также для тех, кто получил инвалидность вследствие общего заболевания или является инвалидом с детства.

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Для категорий лиц с инвалидностью с последствиями травмами, заболеваниями позвоночника и спинного мозга стоимость путевки составит 20 685 (591) грн без НДС.

Для участников АТО, пострадавших участников Революции достоинства стоимость путевки (койко-дня) определена в размере 8186 (454,8) грн с НДС.

Для граждан, которые сопровождают лиц с инвалидностью I группы стоимость путевки составит 5730 (318,3) грн с НДС. Это не касается тех, кто сопровождает людей с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга.

С 1 декабря 2017-го в Украине до 1700 грн вырос уровень прожиточного минимума. Размер социальной помощи тоже повысился. Поскольку он непосредственно связан с уровнем прожиточного минимума.