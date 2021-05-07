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пятница, 07 мая 2021 11:49

Посчитали количество монет и банкнот на каждого украинца

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Посчитали количество монет и банкнот на каждого украинца
Найбільше в обороте банкнот номіналом 200 грн. Фото: Олена Луценко

70 банкнот и 153 монеты приходится на одного украинца по состоянию на 1 апреля. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Больше всего в обороте банкнот номиналом 200 грн - 23,7% от общего количества. Среди монет - 10 коп.

Меньше в обороте купюр 1000 грн. Их 68,8 млн шт. Десятигривневых монет насчитали 30,4 млн штук - это наименьшее количество среди других номиналов.

На 1 апреля в обороте в целом находится 553,8 млрд грн наличных. Из них банкнот - на 550,2 млрд. грн, монет - на 3,5 млрд. грн. Это на 4,7 млрд. грн меньше, чем было в начале года.

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"По мере ослабления неопределенности из-за коронавируса и карантин, спрос на наличные будет уменьшаться", - добавляют в НБУ.

За 2020 год количество наличных денег в обороте возросло на треть.

В прошлом году в обороте находились 723 млн банкнот номиналом 200 грн.

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