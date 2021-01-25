Какие банкноты наиболее распространены в кошельках украинцев

Среди монет наиболее распространенной была номиналом 10 копеек. Фото: pinterest.com

В 2020 году в наличном обороте Украины находилось 723 млн банкнот номиналом 200 грн.

От общего оборота наличных это составляет 24%, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Второй наиболее распространенной была банкнота номиналом 500 гривен - 592,2 млн штук. Это составляет 19,7% от оборота.

Среди монет наиболее распространенной была номиналом 10 копеек - 3,947 млрд штук или 29,2% от монет в обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк выпустит 200-гривневую банкноту из серебра

"558,5 млрд грн - столько наличности находилось в обращении в Украине на 1 января 2021 года. Из них банкнот - на 555,1 млрд грн (3 млрд шт.) И монет - на 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт.), - отмечают в НБУ.

По данным НБУ, на одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и платежных оборотных монет.

Банкнота номиналом 200 грн 4-го поколения соревнуется в международном конкурсе за звание "Банкноты года". На победу в конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран.