Посчитали, как подорожала молочка с начала года

На конец июня килограмм сливочного масла в среднем продавали за 182,5 грн, сыра - по 88,8 грн. Литр молока и сметаны стоил 22 и 52 грн, соответственно. Фото: agropolit.com

С начала года молочные изделия подорожали от 1% до 3%. Это не касается мягких сыров.

"Цена на молоко выросла на 1%, сметану - на 2%. Сливочное масло подорожало на 3%. В то же время мягкий сыр подешевел на 1%. По сравнению с началом года сливочное масло прибавило в цене 5,5 грн за килограмм, сметана - 1 грн, молоко - 20 коп. за литр. Мягкий сыр подешевел на 1,1 грн за килограмм", - написал в Facebook Алексей Дорошенко, директор ассоциации поставщиков торговых сетей.

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На конец июня килограмм сливочного масла в среднем продавали за 182,5 грн, сыра - по 88,8 грн. Литр молока и сметаны стоил 22 и 52 грн соответственно.

"В июне стоимость молочной корзины составляла 345,3 грн. На начало года - 339,7 грн", - добавил Дорошенко.

В Украине за первое полугодие хлебная корзина подорожала на 7%. В гривне пшеничный хлеб из муки высшего сорта прибавил 1,3 грн. На конец июня стоил 19,4 грн/кг. Пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 1,2 грн, ржаной хлеб - на 1,1 грн. Их продают по 15,4 грн/кг и 16,2 грн/кг соответственно. Батон стоит 11 грн за 0,5 кг, прибавил в цене 70 коп.